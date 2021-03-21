سلبية المسحة الطبية لأسامة نبيه.. ويتواجد في مران الزمالك الإثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

تغيب أسامة نبيه المدرب العام لفريق الكرة بنادي الزمالك عن تدريب الفريق اليوم؛ بسبب إصابته بنزلة برد، وأجرى المدرب العام اتصالا بالجهاز الإداري لإخطاره بغيابه عن التدريب.

وخضع نبيه لمسحة طبية للاطمئنان على نفسه، حيث جاءت نتيجة المسحة سلبية، ومن المقرر أن يتواجد المدرب في مران الزمالك بشكل طبيعي غداً الإثنين.

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد قرر تثبيت موعد تدريب الفريق ليكون في الحادية عشرة صباحا يوميا على ملعب النادي.

ويواصل الفريق تدريباته في الفترة الحالية استعدادا للقاء مولودية الجزائر المقرر له يوم 3 أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.