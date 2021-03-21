قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي تسفر عن مواجهات نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، عن مواجهات نارية بين الفرق الأربعة التي تأهلت إلى الدور قبل النهائي.

ووضعت قرعة نصف نهائي الكأس فريق تشيلسي في مواجهة قوية أمام مانشستر سيتي.

وكان مانشستر سيتي صعد إلى الدور نصف النهائي بعد تخطيه لفريق إيفرتون بهدفين نظيفين، بينما تأهل تشيلسي للدور ذاته بعد الفوز على شيفيلد يونايتد بالنتيجة ذاتها.

بينما يلعب فريق ساوثامبتون مع نظيره ليستر سيتي في الدور قبل النهائي.

وكان ساوثامبتون تأهل للدور قبل النهائي بعد فوزه بثلاثية نظيفة على فريق بورنموث، بينما تأهل ليستر سيتي بعد انتصاره على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتقام مباراتي نصف النهائي بين تشيلسي ومانشستر سيتي، ساوثامبتون وليستر سيتي يومي 17 و18 أبريل المقبل.