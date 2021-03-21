الوداد يحسم الديربي أمام الرجاء بثنائية وينفرد بصدارة الدوري المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الوداد فوزًا غاليًا على نظيره الرجاء، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 2-0 في إطار منافسات الجولة العاشرة باالدوري المغربي.

وسجل اللاعب أيوب العملود الهدف الأول لفريق الوداد في الدقيقة 5، قبل أن يضيف أشرف داري الهدف الثاني في الدقيقة 16 من زمن اللقاء.

وأشهر حكم المباراة 4 بطاقات صفراء للاعبي الوداد لكل من يحيى جبران في الدقيقة 45، مؤيد اللافي في الدقيقة 66، أيوب العملود في الدقيقة 70، كما جصل زكريا الوردي لاعب الرجاء على بطاقة صفراء في الدقيقة 24، ومروان هدهودي في الدقيقة 82.

وبتلك النتيجة، رفع الوداد رصيده إلى 22 نقطة لينفرد بصدارة الدوري يتبقى له مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد الرجاء عند 19 نقطة في المركز الثاني.