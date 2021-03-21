شكرا لقرائتكم خبر ضمك يجلد أبها في ديربي الجنوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح فريق ضمك في تأكيد تفوقه بمباريات ديربي الجنوب خلال هذا الموسم بعد أن حقق الفوز على أبها 4-3 أمس ضمن مواجهات الجولة الـ24 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان ضمك قد تفوق على أبها في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الدور الأول أيضا.

واستطاع قائد ضمك فاروق شافعي قيادة فريقه للفوز أمس بتسجيله 3 أهداف «هاتريك» جاء أحدها في الوقت القاتل من زمن المباراة عند الدقيقة الـ92، فيما تكفل زميله عبدالله العمار بتسجيل الهدف الرابع.

أما أهداف أبها فجاءت عن طريق كريم العواضي وسعد بقير (هدفين).

وبهذا الفوز واصل ضمك سلسة عدم الخسارة للقاء الثالث على التوالي رافعا رصيده إلى 24 نقطة، لكنه بقي في المركز الـ15 قبل الأخير المهدد بالهبوط، فيما واصل أبها نتائجه المتذبذبة، فبعد فوزه العريض على الوحدة في اللقاء الماضي المقدم من الجولة الـ25، عاد ليخسر أمس.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد أبها عند النقطة الـ31 في المركز العاشر، وهو المركز الذي يعني ابتعاده عن الهبوط.