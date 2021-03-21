شكرا لقرائتكم خبر العين يستمتع بضعف الوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خطف فريق العين فوزا مهما وكبيرا بتغلبه على ضيفه الوحدة برباعية نظيفة في المباراة التي جرت بين الفريقين أمس في الباحة في ختام مواجهات الجولة الـ 24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذا الفوز استعاد العين نغمة الانتصارات التي غابت عنه خلال الجولات السبع الأخيرة، حيث يعود آخر انتصار حققه الفريق في الدوري إلى الجولة الـ17 عندما تغلب على الاتفاق1-0.

ودخل العين المباراة أكثر إصرارا على الفوز من ضيفه الوحدة، ليحقق ما أراد بعد أن استطاع محترفوه بابي نداي وأمادو موتاري وفيصل الجمعان ومحمد فؤاد بتسجيل الأهداف الأربعة في المباراة، إلا أن هذه الفوز أبقى الفريق في مركزه السابق وهو الـ16 الأخير المهدد بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، لكنه رفع رصيده إلى 20 نقطة.

من جهته واصل الوحدة نتائجه الكارثية ليصل للخسارة السادسة على التوالي التي أزمت موقفه وجعلته في وضع حرج بعد أن تجمد رصيده عند النقطة الـ 27 في المركز الـ 14.

وتنتظر الوحدة مشاركة آسيوية، حيث أنه سيواجه فريق القوة الجوية العراقي ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى دوري أبطال آسيا، وهو ما يجعل أنصاره أكثر تخوفا من ظهور ضعيف على المستوى القاري للمرة الأولى.