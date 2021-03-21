شكرا لقرائتكم خبر تهميش الأعضاء والانفراد بالقرارات يسقطان السويكت من رئاسة النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسقطت وزارة الرياضة أمس عضوية رئيس مجلس إدارة نادي النصر صفوان السويكت، ومنعته أيضا من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة لدورة انتخابية واحدة وفقا لنص المادة (88/2/هـ).

كما قررت حل مجلس الإدارة استنادا لنص المادتين (30/1/ح) و (30/1/ ز) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، وتكليف عبدالله بن ناصر الدخيل لتسيير أمور النادي لحين اعتماد مجلس إدارة جديد، على أن يتم بدءا من اليوم، فتح باب الترشح لرئاسة النادي وعضوية مجلس الإدارة.

وقالت وزارة الرياضة إن هذه القرارات تأتي عقب نتائج التحقيقات التي تم إجراؤها حيال الشكوى المقدمة من أحد أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 9/3/2021م، وما تضمنته من عدم تفعيل دور مجلس إدارة النادي وعدم عقد جلساته بالصورة النظامية، وتقدم عدد من أعضاء المجلس باستقالاتهم دون الإعلان عنها أو الرفع بها.

وأبانت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات النظامية للتحقق مما أشير إليه في الشكوى، وتقصي الحقائق والموضوعات ذات الصلة، وكذلك أخذ إفادة السويكت بتاريخ 17/3/2021م.

مخالفات كشفتها التحقيقات:







عدم تعامل رئيس مجلس إدارة النادي مع الاستقالات المقدمة من بعض أعضاء المجلس بالصورة النظامية.



عدم حضور الأعضاء اجتماعات المجلس، مما أدى إلى نقص عدد أعضاء المجلس عن النصاب القانوني المحدد في المادة (18/1) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.



تجاوز رئيس مجلس إدارة النادي صلاحياته النظامية من خلال اتخاذ قرارات فردية.



ممارسة رئيس النادي صلاحيات مجلس الإدارة وصلاحيات الرئيس التنفيذي، دون مراعاة للإجراءات النظامية اللازمة.



توقيع رئيس مجلس الإدارة شيكات مصرفية ليس لها مقابل مالي في حساب النادي، مما أدى إلى تعريض النادي لمطالبات قضائية.



تحميل ميزانية النادي التزامات مالية طائلة، مخالفا بذلك مقتضى تعميمات وزارة الرياضة.



تجاهل رئيس مجلس الإدارة النادي مخاطبات الوزارة الموجهة له بشكل متكرر.



عدم رفع رئيس النادي بالمستندات والعقود المبرمة منه، وفق ما تقتضيه اللوائح ذات الصلة.



نشر النادي قرارات مسندة إلى مجلس الإدارة دون أن يتم عقد اجتماع رسمي للمجلس بشأنها وفق الآلية النظامية.



قرارات ما بعد الوقوف على المخالفات: