الهلال بطل المملكة لقوى الشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق فريق ألعاب القوى بنادي الهلال بطولة المملكة لكأس الاتحاد لألعاب القوى لدرجة الشباب التي أقيمت بمضمار مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى الأمير نواف بن محمد ورئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى حبيب الربعان اللذين توجا الفائزين.

وفاز الهلال بعد أن حقق 145 نقطة، وحل الصفا ثانيا بـ128 نقطة، والوطن ثالثا بـ91 نقطة.

وفاز العداء علي الماس من النادي الأهلي بميداليتين ذهبيتين في سباقي 100م و200 م وهما اللتان تأهل من خلالهما لبطولة العالم لألعاب القوى للشباب في كينيا.

كما فاز حسين مامان من نادي الشباب بذهبيتي سباقي 1500 م 3000 م ، وعايض سعيد من جرش بذهبية سباق 5000 م ومحمد الزاير من الصفا بذهبيتي إطاحة المطرقة ورمي القرص، ومحمد اليامي من الهلال بذهبية الوثب الثلاثي، كما أحرز ذهبية الوثب الطويل، ونال زميله سعد بخيت ذهبية سباق 400 م حواجز وكذلك ذهبية سباق 110 أمتار.

وفاز بدر ناجي بذهبية الكرة الحديدية، وحقق العداء عزام أبوبكر ذهبية سباق 800 م، كما أحرز الهلال ذهبيتي سباقي التتابع 4×100م و4×400م، ونال علي القصاب من الصفا ذهبية القفز بالعصا، وبدر سلطان من النصر ذهبية سباق 400م، وأحمد التاروتي من الصفا ذهبية الوثب العالي، وأحرز سجاد الخزعلي من الصفا ذهبية مسابقة العشاري.