أمير الشرقية ونائبه يهنئان النور بلقب الممتاز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، ونائبه الأمير أحمد بن فهد، نادي النور بمناسبة حصوله على بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للمرة الثامنة في تاريخه، مؤكدين أن هذ المنجز، دافعا لتحقيق المزيد. إضافة للرياضة في المنطقة الشرقية.



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