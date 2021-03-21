6 لقاءات في الجولة 27 لدوري الأولى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجري اليوم ضمن الجولة الـ 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى 6 لقاءات، حيث يستضيف الفيحاء (الثاني بـ 54 نقطة)، أحد الثامن بـ 34 نقطة، ويلتقي البكيرية (الـ17 برصيد 24 نقطة) بالجبلين الثالث بـ 49 نقطة. ويستضيف عرعر، الذي يملك 18 نقطة في المركز الـ19، فريق جدة صاحب المركز الـ12 برصيد 32 نقطة. كما يستضيف النجوم الذي يقبع في مؤخرة الترتيب برصيد 17 نقطة، نظيره هجر الخامس بـ 42 نقطة. ويلتقي الخليج (السادس بـ 41 نقطة)، مع الشعلة الذي يملك 33 نقطة في المركز الـ11. ويستضيف الثقبة نظيره الساحل.

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