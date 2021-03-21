4 أيام راحة في الاتحاد لمراجعة القديم والاستعداد للجديد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فابيو كاريلي، اللاعبين راحة 4 أيام على أن يعودوا للتدريبات بمقر النادي مساء يوم الخميس المقبل استعدادا للجولات المتبقية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وطالبت إدارة النادي من كاريلي تحضير برنامج خاص خلال فترة التوقف الحالية بالتزامن مع أيام فيفا التي تقام فيها العديد من الاستحقاقات، منها التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وستتاح الفرصة خلال فترة التوقف لعلاج العديد من اللاعبين المصابين وتأهيلهم كلاعب الوسط عبد الرحمن العبود والعائد من الإصابة برونو هنريكي ومهند الشنقيطي.

كما سيقف كاريلي خلال فترة التوقف على جاهزية اللاعبين الاحتياطيين وبحث منحهم فرصا أكبر للمشاركة في اللقاءات الرسمية التي تلي فترة التوقف، خاصة وأن هناك عددا من اللاعبين باتوا ملازمين لدكة الاحتياط أو خارج قائمة الفريق لفترة طويلة ومنهم عبدالمحسن فلاتة وعبدالرحمن اليامي وعوض الناشري وفواز القرني ومحمد العوفي.

وستشهد التدريبات حال عودتها، نقصا عدديا بسبب استدعاء عدد من اللاعبين للمنتخبين الأول والأولمبي وهم زياد المولد وعبدالإله المالكي وفهد المولد وسعود عبدالحميد وعبدالرحمن اليامي، مما يستلزم تعويض النقص بعدد من لاعبي فريق درجة الشباب.