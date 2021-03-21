شكرا لقرائتكم خبر الهدف الـ100.. ماركة عالمية يتشاركها المشاهير والمغمورون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سبق مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله، 7 لاعبين في اقتحام نادي المائة هدف، 4 منهم اعتزلوا كرة القدم (ماجد عبدالله وسامي الجابر وفهد الحمدان)، و3 منهم لا يزالون يواصلون الركض وهم: ناصر الشمراني ومحمد السهلاوي وعمر السومة.

والتحق حمدالله بالقائمة بعد أن سجل هدفا في مرمى فريق العين ضمن الدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين وهو الهدف رقم 100 مع ناديه النصر الذي انضم إليه عام 2018 قادما من نادي الريان القطري.

وحظي الهدف رقم 100 بمتابعات خاصة من قبل مشجعي الفرق التي ينتمي إليها اللاعبون، علما أن الهدف المئوي لم يقتصر على مشاهير الكرة وهدافيها العالميين بل إن هناك لاعبين مغمورين في دوريات لا تحظى بتغطيات إعلامية واسعة أو شهرة كبيرة، نجح بعض لاعبيها في الوصول مع فرقهم إلى الهدف رقم 100، بل تجاوزوا الرقم بكثير، في تأكيد على أن القائمة المئوية ذات الماركة العالمية ليست حكرا على المشاهير فقط، ويؤكد ذلك لاعب فريق اتحاد الشجاعية الفلسطيني علاء عطية الذي سجل في فبراير من عام 2019 هدفه الـ 100 أمام غزة الرياضي ضمن مباريات دوري القدس الممتاز.

ونجح حمدالله في تسجيل أهدافه المائة خلال 90 مباراة خاضها بقميص النصر في مختلف المسابقات.

مئوية حمدالله مع النصر في جميع البطولات

موسم 2018-2019







الدوري 34 هدفا



كأس الملك 14 هدفا



دوري أبطال آسيا 4 أهداف



كأس السوبر هدف واحد



موسم 2019 - 2020





الدوري 29 هدفا



كأس الملك 5 أهداف



دوري أبطال آسيا 7 أهداف



موسم 2020- 2021





الدوري 4 أهداف



السوبر هدف واحد



كأس الملك هدف واحد



سبقوا حمدالله في دخول نادي المئة هدف

ماجد عبدالله (النصر)

ناصر الشمراني (الوحدة والشباب والهلال والاتحاد)

فهد الحمدان (الرياض)

ياسر القحطاني (القادسية والهلال)

محمد السهلاوي (القادسية والنصر)

سامي الجابر (الهلال)

السوري عمر السومة (الأهلي)

لاعبون حاليون سجلوا أكثر من 400 هدف مع أنديتهم ومنتخباتهم:

البرتغالي كريستيانو رونالدو 737 هدفا من 1029 مباراة.

الأرجنتيني ليونيل ميسي 717 هدفا من 901 مباراة.

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 544 هدفا من 919 مباراة.

الأوروجوياني لويس سواريز 475 هدفا من 754 مباراة.

البولندي روبرت ليفاندوفسكي 464 هدفا من 715 مباراة.

المالديفي علي أشفق 463 من 544 مباراة.

الأوروجوياني سيباستيان أبريو 430 هدفا من 837 مباراة.

الأرجنتيني سيرخيو أغويرو 428 هدفا من 765 مباراة.

الهولندي كلاس يان هونتيلار 417 هدفا من 732 مباراة.

الأوروجوياني إدينسون كافاني 413 هدفا من 712 مباراة.