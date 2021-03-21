رهف الأولى في بطولة السيارات اللاسلكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خطفت رهف آل منصور المركز الأول في بطولة السيارات اللاسلكية للسيدات التي نظمها الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت « تحكم» أمس في الرياض بمشاركة 5 فرق. وجاءت في المركز الثاني سلطانة الدوس من فريق (المتحدون)، وحلت بالمركز الثالث طيف آل خريجة من فريق (القيادة).

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