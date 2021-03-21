شكرا لقرائتكم خبر هل تعمد حجازي الطرد أمام الرائد لعيون الفراعنة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على الرغم من توصل إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي إلى اتفاق مع إدارة المنتخب المصري على السماح للمدافع الدولي أحمد حجازي، بالمشاركة مع المنتخب المصري في مباراة من أصل مباراتين يخوضهما الفراعنة في 25 و29 مارس الحالي بتصفيات أفريقيا، ومغادرة اللاعب عقب مباراة أمس أمام الرائد في الجولة الـ24 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تعرض اللاعب إلى الطرد من المباراة ليغيب بذلك عن صفوف الاتحاد في مباراته المهمة المقررة أمام الهلال في التاسع من أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واتفقت إدارة الاتحاد مع إدارة المنتخب المصري وحجازي على مشاركته في مباراة كينيا المقررة في 25 مارس الحالي، والعودة من العاصمة الكينية نيروبي مباشرة إلى جدة، وعدم خوض المباراة الثانية أمام منتخب جزر القمر في التصفيات نفسها، وذلك لتقليل فترة الحجر الصحي داخل المملكة، والانخراط في استعدادات الفريق لمواجهة الهلال، إلا أن طرد اللاعب يعني مشاركته مع المنتخب المصري في مباراته الثانية، وعدم خوضه مباراة الهلال.

من جهة أخرى تفصل المحترف البرازيلي برونو هنريكي 10 أيام عن العودة إلى جدة والانتظام في برنامج تأهيلي ولياقي، تمهيدا للانضمام إلى التدريبات الجماعية.

وأجرى هنريكي في 16 فبراير الماضي عملية جراحية في البرازيل في موضع إصابته بمشط القدم، تحت إشراف الطبيب البرازيلي بيدرو أجوستو بونتين.

وخصص له الطبيب المعالج فترة راحة مدة 44 يوما إلزامية قبل خوض أي نشاط بدني أو رياضي، حتى لا تكون هناك تبعات عكسية على موضع إصابته.