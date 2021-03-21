شكرا لقرائتكم خبر أبها وضمك.. ديربي أخير في دوري المحترفين أم استمرارية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينتظر عشاق كرة القدم بمنطقة عسير على وجه الخصوص، إطلاق صافرة بداية ديربي المنطقة بين أبها وضمك، عندما يلتقيان اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن الجولة الـ24 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في لقاء قد يكون الأخير بين الفريقين في دوري الكبار، في ظل التراجع الكبير لفريق ضمك واقترابه من العودة إلى دوري الدرجة الأولى، ما لم تحدث انتفاضة تنقذه من الهبوط بدءا من اليوم.

حقق أبها بقيادة مدربه التونسي عبدالرزاق الشابي خطوة استباقية عندما فاز منتصف الأسبوع الماضي على الوحدة في مكة المكرمة 4 - 1 في مباراة مقدمة من الجولة الـ25، رفعت كثيرا من معنويات اللاعبين وهيأتهم لمواجهة اليوم.

وفي الطرف الآخر كثف الجهاز الفني لضمك بقيادة المدرب الكرواتي كرشمير ريزتش تحضيراته للمباراة، من خلال تكثيف اللياقة وتدريبات تكتيكية، حرص خلالها المدرب على تعديل أخطاء خط الدفاع، ووضع الخطة المناسبة لتحقيق المرجو اليوم.

وانتهت مواجهة الدور الأول بفوز ضمك صاحب الضيافة 2 - 1 في ديسمبر الماضي، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري.

ويتفوق أبها في الهجوم، حيث سجل 34 هدفا مقابل 30 هدفا لضمك، فيما يتساويان في الضعف الدفاعي رغم قوة الحراسة في الفريقين بوجود المغربي محمد عبدالعالي في أبها والجزائري مصطفى زغبة في ضمك، حيث تلقى كل منهما 40 هدفا.