الهدى يسيطر على «الأبيه»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان أبطال بطولة المملكة «الجولة الذهبية» للمبارزة (عمومي) للأسلحة الثلاثة (سايبر، فويل، أبيه).

وانتزع أحمد القديحي (الهدى) الميدالية الذهبية لسلاح السايبر، وحل سعد البقمي (الوطني) ثانيا، وعادل المطيري (الأهلي) ثالثا، وعلي آل حسين (الهدى) في المركز الثالث مكرر.

وسيطر الهدى على ميداليات سلاح الأبيه، حيث حقق أحمد آل حسين الميدالية الذهبية، وحل جواد الداود ثانيا، وحسين الطويل ثالثا، وزكريا الداوود في المركز الثالث مكرر.

وخطف محسن الشطي (النور) ذهبية سلاح الفويل، وحل مشعل الرشيد ثانيا، وإبراهيم الهديب ثالثا، ومتعب الرشيد في المركز الثالث مكرر.