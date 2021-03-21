تأهل الماس لبطولة العالم لألعاب القوى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق العداء علي الماس إنجازا سعوديا جديدا بنيله بطاقة التأهل لبطولة العالم لألعاب القوى للشباب المقرر إقامتها في أغسطس المقبل بالعاصمة الكينية نيروبي، وذلك بحلوله أولا في سباق 200م ببطولة كأس الاتحاد السعودي لألعاب القوى التي اختتمت أمس بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بعد أن حقق رقم تأهيليا للبطولة بزمن 20.97 ثانية. وكان الماس حقق أمس الأول أيضا بطاقة التأهل في سباق 100م في ذات البطولة.



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