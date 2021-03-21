«مسبار الأمل» يحصد جائزة مساهمة نادي الخيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح مهر الثلاث سنوات «مسبار الأمل» للمالك والمدرب سعيد الشهراني سجل الانتصارات بنيله شوط مساهمة نادي سباقات الخيل، وذلك في ختام الحفل الـ61 لنادي سباقات الخيل. وتوج رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل مالك ومدرب وخيال الحصان. وحقق الحصان «بن قامه» للأمير فيصل بن خالد انتصاره الرابع تحت قيادة الخيال عادل الفريدي، وفاز بالجائزة التقديرية.

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