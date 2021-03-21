الوحدة يتأهب لمعالجة أوضاعه بالجريح العين

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وتلقى الوحدة الذي يعاني عدم استقرار واضح في جميع خطوطه، 48 هدفا في 24 مباراة، مما جعل خط دفاعه يوصف بالأضعف من دفاع مع العين متذيل الترتيب.
لقاء اليوم قد يكون فرصة أخيرة للعين من أجل البقاء، فإما صحوة تساعده على اجتياز المرحلة المقبلة الأصعب، وإما استسلاما كاملا واستعدادا مبكرا للعودة إلى دوري الدرجة الأولى.
رقميا يتفوق الوحدة هجوما على العين بتسجيله 35 هدفا، فيما سجل العين 26 هدفا.
يأمل الوحداويون في أن يكون لقاء اليوم خير إعداد لخوض مباراة الملحق الآسيوي في 7 أبريل المقبل أمام الزوراء العراقي.
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