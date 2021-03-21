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الوحدة يتأهب لمعالجة أوضاعه بالجريح العين

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- بواسطة أيمن الوشواش - رغم أن الفارق بين الوحدة والعين 10 نقاط لمصلحة الأول، إلا أن شبح الهبوط لا يزال يلاحق الوحدة أيضا، لذلك سيخوض لقاء اليوم أمام مضيفه العين في إطار الجولة الـ24 لدوري الأمير للمحترفين، بشعار الفوز وحصد النقاط الثلاث للهروب من هذا الشبح، وهو الهم نفسه الذي ظل يحمله العين منذ صعوده إلى دوري المحترفين للمرة الأولى هذه الموسم، حيث يقبع العين في المركز الـ16 الأخير برصيد 17 نقطة مقابل 27 نقطة للوحدة صاحب المركز الـ14، مع فارق خوض الوحدة 24 مباراة، مقابل خوض العين 23 مباراة.

وتلقى الوحدة الذي يعاني عدم استقرار واضح في جميع خطوطه، 48 هدفا في 24 مباراة، مما جعل خط دفاعه يوصف بالأضعف من دفاع مع العين متذيل الترتيب.

لقاء اليوم قد يكون فرصة أخيرة للعين من أجل البقاء، فإما صحوة تساعده على اجتياز المرحلة المقبلة الأصعب، وإما استسلاما كاملا واستعدادا مبكرا للعودة إلى دوري الدرجة الأولى.

رقميا يتفوق الوحدة هجوما على العين بتسجيله 35 هدفا، فيما سجل العين 26 هدفا.

يأمل الوحداويون في أن يكون لقاء اليوم خير إعداد لخوض مباراة الملحق الآسيوي في 7 أبريل المقبل أمام الزوراء العراقي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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