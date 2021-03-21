شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد والرائد.. تعادل في الأهداف والطرد وجزائية ضائعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سمح الاتحاد لمضيفه الرائد بإدراك التعادل 1 - 1 في المباراة التي جرت بين الفريقين أمس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في إطار لقاءات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة طرد لاعب من كل فريق، حيث طرد من الاتحاد مدافعه المصري أحمد حجازي، ومن الرائد المغربي محمد فوزير، قبل الوقت الأصلي للمباراة بـ4 دقائق.

كما شهدت إضاعة ضربة جزاء للاتحاد من قبل البرازيلي رومارينهو.

بدا الاتحاد أفضل حالا من مضيفه من خلال محاولاته التي كان أخطرها رأسية أحمد حجازي التي أبعدها عزالدين دوخة، إلا أن حجازي لم يكمل المباراة بعد طرده في الدقيقة الـ37 بالبطاقة الحمراء، لتدخله على لاعب الرائد خلال هجمة خطيرة.

كما تلقى الاتحاد ضربة موجعة أخرى بخروج لاعبه عبدالرحمن العبود مصابا في الدقيقة 62، حيث حل فهد المولد بديلا عنه.

وبعد دخوله بدقيقتين نجح المولد في صناعة هدف الاتحاد عندما مرر كرة عرضية لرومارينهو استقبلها الأخير بهدوء وسدد بنجاح (64)، إلا أن الرائد لم يسمح باستمرار فرحة الاتحاديين كثيرا، حيث أدرك المغربي كريم البركاوي التعادل بعد مرور 5 دقائق فقط على هدف رومارينهو بتسديدة يمين مارسيلو جروهي.

وفي الدقيقة 82 تعرض لاعب محمد فوزير للطرد، لتكمل الدقائق المتبقية من المباراة بعشرة لاعبين في كل فريق.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 42 نقطة وبقي ثالثا، فيما رفع الرائد في رصيده إلى 29 نقطة في المركز الـ13.