التعاون والفتح يتفننان في التلاعب بالشباب والأهلي

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وتقدم التعاون بثلاثية نظيفة ثم سمح بعدها للشباب بإحراز هدف شرفي.
سجل للتعاون، أليخاندور روميرو (29) وأحمد عسيري (42) وليندر تاوامبا (66)، فيما سجل للشباب، سيباستياو (90).
وبقي الشباب على رصيده السابق 45 نقطة، بينما رفع التعاون رصيده إلى 38 نقطة في مركزه الرابع.
الفتح والأهلي
استمر الفتح في نتائجه المميزة فيما أبقى الأهلي في دائرة الأحزان بعد أن تغلب عليه 4/ 1 مس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.
وللمرة السابعة على التوالي يصوم الأهلي عن تحقيق الفوز في الدوري مضعفا بذلك آماله حتى في المنافسة على حجز مقعد آسيوي.
تقدم الفتح برباعية نظيفة قبل أن يمنح الأهلي فرصة تسجيل هدف خجول في الدقيقة 84 عن طريق المدافع طلال عبسي.
وسجل أهداف الفتح محمد مجرشي (الأول والثالث) في الدقيقتين 12 و 68، فيما سجل الهدفين الثاني والرابع اللاعب كويفا عند الدقيقتين 35 و70.
ورفع الفتح نقاطه إلى 31 نقطة في المركز التاسع، فيما بقي الأهلي عند رصيده السابق بـ 35 نقطة في المركز الخامس.
الاتفاق والفيصلي
تغلب الاتفاق على ضيفه الفيصلي 1/ 0 في المباراة التي جمعت بينهما أمس على ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد في الدمام. وسجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب وليد آزارو عند الدقيقة 82.
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