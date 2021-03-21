شكرا لقرائتكم خبر عن باير ليفركوزن يسقط أمام هيرتا برلين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل باير ليفركوزن تقهقره، بتلقيه هزيمة مذلة في العاصمة أمام مضيفه الجريح هرتا برلين صفر-3 الأحد، في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

ورغم معاناته وصراعه من أجل تجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية، كرس هرتا برلين نفسه عقدة لليفركوزن، إذ فاز على الأخير ثلاث مرات وتعادل معه مرة واحدة في المواجهات الأربع الأخيرة بينهما، ما سمح له بترك منطقة الهبوط والتقدم للمركز الرابع عشر بـ24 نقطة من 6 انتصارات ومثلها تعادلات.

وبعدما كان من المنافسين على الصدارة لأسابيع عدة، دخل ليفركوزن مباراته مع هرتا على خلفية فوز في مبارياته السبع الماضية، بينها مباراتان خسرهما في الدور الثاني لمسابقة «يوروبا ليغ» أمام يونغ بويز السويسري.

لكن فريق المدرب الهولندي بيتر بوس عجز عن العودة الأحد إلى سكة الانتصارات ومني بهزيمته الثامنة للموسم في مباراة خسرها فعلياً في شوطها الأول الذي شهد تسجيل الأهداف الثلاثة عبر الهولندي ديوفايجيو زيفويك (4) والبرازيلي ماتيوس كونيا (26) والكولومبي جون كوردوبا (33).

وتجمد رصيد ليفركوزن الذي خرج أيضاً في الثاني من فبراير من ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية على يد فريق من الدرجة الرابعة، عند 40 نقطة في المركز السادس بفارق 7 نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل الذي يحتله حالياً إينتراخت فرانكفورت.