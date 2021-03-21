شكرا لقرائتكم خبر عن 10 تصريحات لـ إيهاب جلال فى أول رحلة لقيادة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، إجراءات التعاقد بشكل رسمى مع إيهاب جلال لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للبوسنى دراجان يوفيتش، الذى تقدم باعتذار مؤخرا.

وعقد اليوم المؤتمر الصحفى لتقديم المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، وذلك بأحد فنادق الإسماعيلية حضره أعضاء اللجنة الفنية برئاسة على أبوجريشة وعماد سليمان المشرف على فريق الكرة، إضافة إلى لفيف من نجوم الفريق السابقين للترحيب بالمدير الفنى الجديد للدراويش.

وخرجت تصريحات إيهاب جلال كلها أمل وتفاؤل فى قيادة الدراويش للخروج من عنق الزجاجة وتخطى المحنة الحالية للعودة للطريق الصحيح، وجاءت الكلمات فى شكل رسائل على لسان جلال منقذ الإسماعيلى :

1-سعيد للغاية بالتواجد أمام نجوم كنت أتشرف بالتقاط الصور التذكارية قبل اللعب تحت قيادتهم أو إلى جانبهم.

2-النادى الإسماعيلى هو بيتنا جميعا وسعيد بالعودة لصفوف بيتى وشعارنا الحالى من القتال من أجل إسعاد الجماهير.

3-الإسماعيلى اسمه كبير بين جميع الأندية وبالرغم من ظروفه كان لدى لاعبين ”خايفين ” من مواجهته لأن الدراويش اسم ” يهز ” أى لاعب.

4-الدراويش أكثر من قدم مدربين للكرة المصرية وسوف نستثمر هذا الفترة المقبلة.

5-الموقف حاليا صعب ولكن نمتلك فريقا جيدا والبداية ستكون من المباراتين المقبلين.

7-لا أشغل نفسى بأسماء اللاعبين، والأجهز فنيا ونفسيا سيحصل على مقعد بتشكيل الفريق.

8-هدفى هو بناء فريق الإسماعيلى للمستقبل بحيث لا يعانى مثلما يحدث حاليا.

9-أنتظر عودة اللاعبين المصابين الذين يمثلون جزءا كبيرا من قوة الفريق.

10-كنت أتمنى استثمار فريق 99 بشكل أفضل بعد حصوله على لقب دورى الجمهورية.

ولم يستطع فريق الإسماعيلى تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021 بعدما لعب الدراويش 10 مباريات خسر 5 لقاءات وتعادل فى مثلهم، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ 32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.

ولعب النادى الإسماعيلى 16 مباراة بالدورى هذا الموسم، فاز فى مباراة وتعادل فى 8 لقاءات وسقط فى فخ الهزيمة فى 7 مواجهات، سجل 13 هدفا واستقبل 21 هدفا، وله 11 نقطة فقط يحتل بها المركز السابع عشر وقبل الأخير بالدوري.