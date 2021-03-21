شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال عودة محترفي الزمالك للتدريبات الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم التونسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن الزمالك فى تدريبات الفريق بعد غد الثلاثاء استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها 3 أبريل المقبل فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعد حصوله على راحة سلبية لعدة أيام خلال فترة التوقف الحالية لانشغال المنتخبات بمباريات الاجندة الدولية.

وبانتظام المثلوثي فى تدريبات الزمالك الثلاثاء، يكتمل مشاركة المحترفين فى تدريبات الزمالك، حيث شارك اليوم المغربي حميد أحداد فى التدريبات، بينما يشارك مواطنه أشرف بن شرقي فى تدريب الغد عقب عودته مساء اليوم من المغرب وفقا لما أعلنه نادى الزمالك بعدما تسببت ظروف الطيران في تأخر عودته للقاهرة.

بينما يغيب الثنائي التونسي فرجاني ساسي و سيف الجزيري عن التدريبات حتي نهاية الشهر الجارى لانضمامهما لمنتخب تونس الذي يستعد لمواجهتي منتخبي ليبيا وغينيا الإستوائية، وذلك خلال فترة الأجندة الدولية، نهاية شهر مارس الجاري، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2022 المقبلة، التي تقام في الكاميرون.

من ناحية أخرى اختتم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تدريباته الجماعية التى أقيمت صباح اليوم، الأحد، وجاء أبرز ملامحه الجدية والتركيز على وجوه اللاعبين، خاصة أن الجهاز الفنى حرص على رفع معدل اللياقة البدنية.

وظهرت حالة من التركيز والجدية علي اللاعبون خلال المران، كما خطفت ابتسامة الفهد الأسمر محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفريق، الأنظار، خلال التدريب، وقدم جميع اللاعبين مستوى مميزا.

وحرص الجهاز الفني على الاهتمام برفع معدلات اللياقة البدنية، وقام بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات أدت كل مجموعة تدريبات بدنية قوية تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال.

وشهد المران تقسيمة قوية بين لاعبي الفريق، وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لفريقين في منتصف الملعب، وحرص كارتيرون على إيقاف التقسيمة لشرح بعض الأمور الفنية، وعلاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له 3 أبريل المقبل فى دولة الجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.