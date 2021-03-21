الامارات | رأس لاكازيت والنيران الصديقة تنقذ أرسنال من كمين ويستهام

شكرا لقرائتكم خبر عن رأس لاكازيت والنيران الصديقة تنقذ أرسنال من كمين ويستهام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلب أرسنال تأخره بثلاثية نظيفة إلى تعادل ثمين 3 / 3 مع جاره ومضيفه ويستهام اليوم الأحد في ديربي لندني مثير ضمن فعاليات المرحلة الـ29 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وحرم أرسنال جاره من تحقيق فوز تاريخي حيث كان ويستهام يمني نفسه بتحقيق الفوز الرابع على التوالي بملعبه في الدوري الإنجليزي وهو ما لم يحققه الفريق منذ مايو 2002 .

وبدا أن ويستهام في طريقه لتحقيق فوز كبير على جاره أرسنال بعدما تقدم الفريق بثلاثة أهداف نظيفة سجلها جيسي لينجارد وجارود بوين وتوماس سوتشيك في الدقائق 16 و17 و32 .

ولكن "المدفعجية" قلبوا تأخرهم لتعادل ثمين بفضل هدفين من النيران الصديقة سجلهما سوتشيك وكريج داوسون لاعهبا ويستهام عن طريق الخطأ في مرمى فريقهما في الدقيقتين 38 و61 وهدف بضربة رأس من الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 82 .

وأهدر كل من الفريقين مجموعة فرص كانت كفيلة بحسم المباراة لصالح أي منهما لينتهي الديربي بتعادل إيجابي بعد عرض مثير من الفريقين.

ورفع ويستهام رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين خلف تشيلسي ، وارتفع رصيد أرسنال إلى 42 نقطة لينفرد بالمركز التاسع بفارق نقطة واحدة أمام أستون فيلا.

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