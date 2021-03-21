الامارات | الفجيرة يغادر مركزي الهبوط في الدوري الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يغادر مركزي الهبوط في الدوري الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الفجيرة فوزا ثمينا على ضيفه النصر، وتغلب عليه بهدفين دون مقابل، اليوم، ضمن منافسات الجولة 22 لدوري الخليج العربي، وهو الفوز الأول للفجيرة على النصر في دوري المحترفين، ليصبح رصيد «الذئاب» 14 نقطة في المركز الـ12، بينما تجمد رصيد النصر عند 39 نقطة، واستفاد الفجيرة من خسارة عجمان أمام العين ليغادر مركزي الهبوط.

افتتح الفجيرة هجماته الخطرة عن طريق تسديدة قوية من خارج الجزاء سددها التونسي محمد فراس بالعربي وأبعدها حارس النصر أحمد شامبيه في الدقيقة في الدقيقة 6، وكاد الفجيرة أن يفتتح تسجيل الاهداف لولا ان تسديدة البرازيلي كوتينهو داخل الست ياردات براسه ذهبت ضعيفة الى احضان شامبيه (11).

ونجح الفجيرة بالتقدم بالهدف الاول عن طريق المقيم العراقي محمد مصطفى الذي استفاد من عرضية التونسي محمد فراس، وسدد الكرة براسه في الشباك (13) وهو ثاني هدف لمحمد مصطفى في مرمى النصر، بعد أن سجل في الدور الأول ايضا.

وسدد الفرنسي مهدي عبيد في اول فرصة حقيقية للنصر، الا ان كرته ذهبت الى جنب القائم 38.

وواصل الفجيرة هجماته وتمكن من تسجيل الهدف الثاني عن طريق البرازيلي كوتينهو دوجلاس الذي اكمل كرة وصلته من عبد الله ناصر وهو امام المرمى إلى داخل الشباك (50)، وتصدى حارس الفجيرة عبد الله التميمي لكرة سددها المنفرد تيغالي (52)، كما سدد مهاجم النصر ريان مينديز كرة رأسية ذهبت بجوار القائم (56).

وأضاع النصر فرصة تقليص النتيجة بعد أن سدد البرتغالي كارافالهو كرة خارج المرمى الخالي من حارسه (69)، كما سدد محمد عايض أعلى العارضة (73).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news