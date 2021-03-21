شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الأهلي تعلن عودة كهربا لتدريبات الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت قناة النادي الأهلي الرسمية إن محمود عبدالمنعم «كهربا» نجم فريق الكرة الأول بالنادي، سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية نهاية الأسبوع الجاري.

وأشارت القناة إلى أن كهربا سيخوض التدريب الجماعي الأول له بعد انتهاء فترة ايقافه مع نهاية الأسبوع الجاري عقب عودة بيتسو موسيماني المدير الفني من جنوب أفريقيا.

وكان موسيماني قد قرر فرض غرامة على كهربا قيمتها 200 ألف جنيه فضلاً عن ايقافه لمدة شهراً، وذلك بسبب عدم الالتزام والتجاوز في حق الجهاز الفني عقب مباراة الأهلي وطلائع الجيش بمنافسات الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الأهلي أمام المريخ السوداني في الثالث من إبريل المقبل، بمنافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.