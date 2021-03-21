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قناة الأهلي تعلن عودة كهربا لتدريبات الفريق

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت قناة النادي الأهلي الرسمية إن محمود عبدالمنعم «كهربا» نجم فريق الكرة الأول بالنادي، سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية نهاية الأسبوع الجاري.

وأشارت القناة إلى أن كهربا سيخوض التدريب الجماعي الأول له بعد انتهاء فترة ايقافه مع نهاية الأسبوع الجاري عقب عودة بيتسو موسيماني المدير الفني من جنوب أفريقيا.

وكان موسيماني قد قرر فرض غرامة على كهربا قيمتها 200 ألف جنيه فضلاً عن ايقافه لمدة شهراً، وذلك بسبب عدم الالتزام والتجاوز في حق الجهاز الفني عقب مباراة الأهلي وطلائع الجيش بمنافسات الممتاز.

ويلعب الأهلي أمام المريخ السوداني في الثالث من إبريل المقبل، بمنافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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