شكرا لقرائتكم خبر عن حساب «كاف» يشيد بأرقام بيراميدز في الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد حساب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بالمستوى الذي ظهر عليه فريق نادي بيراميدز خلال مشواره بمنافسات الكونفدرالية في النسخة الجارية.
وكتب حساب الكاف الخاص ببطولات الأندية الأفريقية: «أكثر فريق تسجيلاً للأهداف وأكثر عدد من اللاعبين احرازاً للأهداف بالرقم 5».
وتابع: «أداء رائع من فريق بيراميدز في كأس الكونفدرالية هذا الموسم».
ونشر حساب «كاف» فيديو لأهداف فريق بيراميدز خلال مشواره بالكونفدرالية في نسختها الجارية.
ويتصدر بيراميدز مجموعته في الكونفدرالية برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة بفارق الأهداف عن الرجاء البيضاوي المغربي.
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