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حساب «كاف» يشيد بأرقام بيراميدز في الكونفدرالية ‏

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد حساب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بالمستوى الذي ظهر عليه فريق نادي بيراميدز خلال مشواره بمنافسات الكونفدرالية في النسخة الجارية.

وكتب حساب الكاف الخاص ببطولات الأندية الأفريقية: «أكثر فريق تسجيلاً للأهداف وأكثر عدد من اللاعبين احرازاً للأهداف بالرقم 5».

وتابع: «أداء رائع من فريق بيراميدز في كأس الكونفدرالية هذا الموسم».

ونشر حساب «كاف» فيديو لأهداف فريق بيراميدز خلال مشواره بالكونفدرالية في نسختها الجارية.

ويتصدر بيراميدز مجموعته في الكونفدرالية برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة بفارق الأهداف عن الرجاء البيضاوي المغربي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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