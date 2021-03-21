شكرا لقرائتكم خبر عن حساب «كاف» يشيد بأرقام بيراميدز في الكونفدرالية ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد حساب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بالمستوى الذي ظهر عليه فريق نادي بيراميدز خلال مشواره بمنافسات الكونفدرالية في النسخة الجارية.

وكتب حساب الكاف الخاص ببطولات الأندية الأفريقية: «أكثر فريق تسجيلاً للأهداف وأكثر عدد من اللاعبين احرازاً للأهداف بالرقم 5».

وتابع: «أداء رائع من فريق بيراميدز في كأس الكونفدرالية هذا الموسم».

ونشر حساب «كاف» فيديو لأهداف فريق بيراميدز خلال مشواره بالكونفدرالية في نسختها الجارية.

ويتصدر بيراميدز مجموعته في الكونفدرالية برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة بفارق الأهداف عن الرجاء البيضاوي المغربي.