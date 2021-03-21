شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يتفوق على شيفيلد ويبلغ قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغلب تشيلسي 2-صفر على شيفيلد يونايتد اليوم الأحد بفضل هدف عكسي سجله أوليفر نوروود وهدف من الجناح حكيم زياش قرب النهاية ليبلغ قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمرة الرابعة في خمسة مواسم.

وبانتصاره في استاد ستامفورد بريدج، مدد توماس توخيل مدرب تشيلسي مسيرته الخالية من الهزائم في بداية مشواره مع النادي اللندني، وفاز المدرب الألماني في عشر مباريات وتعادل في أربع بجميع المسابقات منذ حل محل فرانك لامبارد في يناير.

وينافس تشيلسي على إنهاء الموسم في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز وتأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكن توخيل قال إنه شاهد أداء شابه الإرهاق من فريقه.

وأبلغ المدرب الألماني هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «التأهل للدور قبل النهائي شيء ممتاز، فقد كانت مباراة صعبة. قدمنا أداء جيدا في الشوط الأول وسيطرنا على كل شيء».

وأضاف: «فقدنا السيطرة في الشوط الثاني، وكان الإرهاق واضحا علينا. بعد 14 مباراة متتالية أستطيع الشعور بإرهاق اللاعبين وارتكبنا العديد من الأخطاء الصغيرة».

وتابع: «وقف الحظ بجانبنا في الحفاظ على شباكنا نظيفة في الشوط الثاني... من المهم التقدم في الكأس. كان هذا هدفنا ونجحنا في تحقيقه».

وأظهر شيفيلد، متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، نوايا هجومية مبكرة لكنه تأخر في الدقيقة 24 عندما وضع نوروود الكرة في مرماه وهو يحاول التصدي لتسديدة بن تشيلويل.

ومع تقدم شيفيلد للهجوم بحثا عن التعادل في الدقائق الأخيرة، سجل زياش هدفا جميلا من هجمة مرتدة سريعة ليحسم انتصار تشيلسي في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكاد تشيلسي أن يسجل هدفا آخر عن طريق كريستيان بوليسيك، لكن اللاعب الأمريكي فقد توازنه ونجح الحارس آرون رامسديل في التصدي لمحاولته.

وقال بوليسيك: «لدينا مجموعة واثقة من اللاعبين هنا... ونشعر بأننا في حالة جيدة وأن بوسعنا الفوز على أي فريق».

وانتعش شيفيلد بعد الاستراحة لكنه افتقر للمسة الأخيرة أمام المرمى وأضاع عدة فرص خطيرة.

وسيعرف فريق توخيل هوية منافسه في الدور قبل النهائي عندما تسحب القرعة بين شوطي المواجهة الأخيرة في دور الثمانية بين ليستر سيتي ومانشستر يونايتد في وقت لاحق اليوم الأحد.

وتقام مباراتا الدور قبل النهائي الشهر المقبل ويقام النهائي في 15 مايو