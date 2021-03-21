نيوكاسل لا ينوي إقالة بروس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن مايك آشلي مالك نادي ​نيوكاسل​ يونايتد لا يعتزم إقالة المدرب ستيف ​بروس​ على الرغم من تقدم فريق نيوكاسل بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط في ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز بعد هزيمته 3-0 أمام برايتون يوم السبت.



لطالما كان بروس لا يحظى بشعبية مع قسم من أنصار نيوكاسل ووصلت الدعوات لإقالة المدرب البالغ من العمر 60 عامًا إلى ذروتها بين عشية وضحاها في أعقاب العرض الكئيب على الساحل الجنوبي.

وللمرة الثالثة هذا الموسم، احتج المشجعون خارج سانت جايمس بارك باللافتات بعد الهزيمة.