هالاند ينهار بعد التعادل مع كولن: أكره أداء فريقي!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

تعرض نجم ​بوروسيا دورتموند​ ​إيرلينغ براوت هالاند​ لانهيار بعد التعادل 2-2 مع إف سي ​كولن​ في البوندسليغا.



وألقى هالاند قميصه بعيدًا ودخل النفق بعنف وسُمع يقول إنه "يكره" أداء فريقه الحالي.

وسجل النروجي هدفين في التعادل، وكان هدف التعادل في الدقيقة 90، ليفوز دورتموند حتى الآن بواحدة فقط من آخر ثلاث مباريات في الدوري. ورد هالاند بغضب برفضه مصافحة أي شخص بعد المباراة.

وبدا أن اللاعب البالغ من العمر 20 عاما يمر أمام مدرب دورتموند المؤقت إيردين تيرزيتش، من دون الاعتراف بأنه ألقى بالفعل قميصه على مدافع كولن خورخي مير.

ويستعد كل من مانشستر سيتي وريال مدريد وتشيلسي للتحرك للتعاقد مع اللاعب النروجي من خلال تفعيل شرط الاستحواذ البالغ 90 مليون جنيه إسترليني.