فيرونا يسقط على أرضه ضد أتالانتا بهدفين من دون رد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

ضمن المرحلة 28 من الدوري الايطالي في كرة القدم، سقط فريق ​هيلاس فيرونا​ على أرضه بهدفين مقابل لا شيء على يد ضيفه ​أتالانتا​.



وسجل هدف المباراة الاول روسلان مالينوفسكي في الدقيقة 33 من ركلة جزاء والهدف الثاني دوفان زاباتا في الدقيقة 42.

وشهدت المباراة بعض الخشونة مع إشهار خمس بطاقات صفراء، 3 منها لفريق فيرونا و2 لفريق أتالانتا.

وبهذا الفوز، يحتل أتالانتا المركز الرابع في ترتيب البطولة برصيد 55 نقطة، فيما يبقى هيلاس فيرونا في المركز التاسع برصيد 38 نقطة.