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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيرونا يسقط على أرضه ضد أتالانتا بهدفين من دون رد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021
ضمن المرحلة 28 من الدوري الايطالي في كرة القدم، سقط فريق هيلاس فيرونا على أرضه بهدفين مقابل لا شيء على يد ضيفه أتالانتا.
وسجل هدف المباراة الاول روسلان مالينوفسكي في الدقيقة 33 من ركلة جزاء والهدف الثاني دوفان زاباتا في الدقيقة 42.
وشهدت المباراة بعض الخشونة مع إشهار خمس بطاقات صفراء، 3 منها لفريق فيرونا و2 لفريق أتالانتا.
وبهذا الفوز، يحتل أتالانتا المركز الرابع في ترتيب البطولة برصيد 55 نقطة، فيما يبقى هيلاس فيرونا في المركز التاسع برصيد 38 نقطة.