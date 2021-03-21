بوروسيا دورتموند يفتح باب العروض من أجل براندت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

فتح نادي ​بوروسيا دورتموند​ باب تلقي العروض من أجل ​جوليان براندت​ قبل حلول سوق الانتقالات الصيفية.



ويقول "سبورت بيلد" أن النادي الألماني يريد بيع براندت في الصيف المقبل بهدف التخفيف من مشاكله المالية.

ووضع "بي في بي" سعرًا بقيمة 25 مليون يورو مقابل التخلي اللعب الألماني.

وارتبط ​أرسنال​ سابقًا بلاعب خط الوسط وهو لا يزال حريصًا على التعاقد معه.

براندت، الذي انضم إلى دورتموند في 2019، كان منتظمًا مع دورتموند هذا الموسم. ولعب ما مجموعه 36 مباراة تنافسية، منها 23 مباراة منذ البداية.