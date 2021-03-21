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فنربخشة جاهز للتحرك من أجل مهاجم ليفربول شاكيري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

بات نادي فنربخشة التركي جاهزا للتحرك باتجاه التعاقد مع مهاجم ​ليفربول​، ​شيردان شاكيري​.

ومن المقرر بيع اللاعب الدولي السويسري ، الذي تعاقد مع الريدز حتى العام 2023، في نهاية الموسم الحالي، وفقًا لتقارير صحافية بريطانية.

ويحرص النادي التركي على الفوز بخدمات شاكيري رغم أنه يواجه منافسة من إشبيلية ولاتسيو.

وكافح شاكيري من أجل اللعب المنتظم هذا الموسم، حيث خاض 18 مباراة حتى الآن مع الريدز، ومن المقرر أن يكون من بين المغادرين في الصيف المقبل.

وسينضم المهاجم إلى مسعود أوزيل في تمكن فنربخشة من ضمه.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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