برشلونة يائس للعثور على مشتر لكوتينيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

يبدو ​برشلونة​ مصمما على إيجاد مشتر ل​فيليب كوتينيو​.



ويقول "موندو ديبورتيفو" إن برشلونة أصبح يائسًا بشكل متزايد لابعاد كوتينيو في الصيف قبل استحقاق مبلغ 17 مليون جنيه إسترليني ينبغي دفعه إلى ​ليفربول​ من قبل النادي.

وانضم كوتينيو إلى برشلونة من الريدز في صفقة بلغت قيمتها 140 مليون جنيه إسترليني في بداية عام 2018، لكنه كافح منذ ذلك الحين للارتقاء إلى مستوى رسوم انتقاله.

وتم تقسيم الرقم إلى سلسلة من الأقساط. والبند الرئيسي من هذه المبالغ هو 17 مليون جنيه إسترليني يتم دفعها لليفربول إذا وصل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا إلى 100 مباراة كع النادي.

ولعب كوتينيو حتى الآن 90 مباراة في كامب نو، لكن بعدما كان له تأثير ضئيل، يحرص النادي على تجنب الاضطرار لدفع هذا الشرط خاصة وسط الضغوط المالية التي يتعرض لها بعد إغلاق الحكومة الإسبانية للملعب.