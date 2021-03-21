هيل يأمل بأن يعود فيتيل الى تألقه مع استون مارتن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

يأمل بطل العالم السابق دايمون هيل أن يجد ​سيباستيان فيتيل​ الثقة بالنفس مرة أخرى في فريقه الجديد أستون مارتن في موسم 2021 في الفورمولا 1. وكان فيتيل الذي احرز في مسيرته حتى الآن 4 بطولات عالم قد عانى من موسم صعب في 2020 مع فريقه السابق فيراري. من جهته قال هيل الى skysports: "أعتقد أن فيتيل كان مضطربًا في فيراري. أعتقد أن هناك جوانب سياسية قوضت ثقته وانتهى الأمر بالتأثير على سرعته على الحلبة. أعتقد أن سيباستيان لا يزال بإمكانه قول الكثير وإذا رأى فرصة للتنافس على الفوز أو الوصول الى منصةالتتويج فسوف يبذل قصارى جهده هذا الموسم مع ​استون مارتن​. آمل ان يتمكن من استرجاع ثقته بنفسه".

