ليستر يتحدى ليفربول من أجل لاعب وسط برايتون بيسوما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

انضم ​ليستر سيتي​ إلى السباق على التعاقد مع لاعب خط وسط ​برايتون​، ​إيف بيسوما​.



وتقول صحيفة The Mirror إن ليستر مستعد لمواجهة منافسيه في الدوري الإنكليزي الممتاز، ​ليفربول​ وأرسنال، من أجل نجم برايتون.

ويحتل ليستر حاليًا المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز ويبدو أنه من المرجح أن يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا من بين الفرق الثلاثة، فيما يحتل ليفربول المركز السادس وأرسنال العاشر.

ويأمل بريندان رودجرز أن تكون هذه الميزة كافية لإقناع بيسوما بالانضمام إلى فريق الثعالب.

أما حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز فيعتبر بيسوما بديلاً محتملاً لجورجينيو فينالدوم الذي يستعد حاليًا لمغادرة النادي هذا الصيف في نهاية عقده.