شكرا لقرائتكم خبر عن «هاتريك» تاريخي لمدافع ضمك يحسم ديربي عسير والان مع التفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.