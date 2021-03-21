شكرا لقرائتكم خبر عن فوز تاريخي للفجيرة على النصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

نجح الفجيرة في العودة إلى سكة الانتصارات بعد 4 هزائم وتعادل وعزز حظوظه في سباق البقاء بالفوز التاريخي 2-صفر الذي انتزعه من مضيفه النصر خلال اللقاء الذي جمعهما الأحد في ختام مواجهات الأسبوع الـ 22 لدوري الخليج العربي.

ولم يسبق للفجيرة أن فاز على النصر في تاريخ مباريات الفريقين، حيث خسر«الذئاب» أمام «العميد» سابقاً 6 مرات وتعادلا مرة واحدة.

وبهذا الفوز الذي يعد الرابع لـ«الذئاب» هذا الموسم خطا خطوة مهمة نحو بر تعزيز آماله بالبقاء رافعاً رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تراجع النصر للمركز الخامس وله 39 نقطة.

لم يمهل الفجيرة ضيفه النصر أكثر من 13 دقيقة فقط قبل أن يدك شباكه بهدف مباغت برأسية المدافع العراقي محمد مصطفى مستفيداً من الكرة الركنية التي نفذها زميله التونسي فراس بالعربي.

الهدف المبكر أعطى الذئاب الثقة والاطمئنان وجعل الفريق يحكم قبضته على سير المباراة عبر شن سلسلة من الهجمات عن طريق الثنائي فراس بالعربي والبرازيلي كوتينهو الذي أهدر أكثر من فرصة سهلة في مواجهة المرمى كان من الممكن أن تضاعف النتيجة والتقدم الفجراوي، خاصة في ظل التوهان والارتباك الذي بدأ به العميد النصراوي المباراة لاسيما في الجانب الدفاعي، فلم تكن للفريق الأزرق خطورة حقيقية على مدى الـ45 دقيقة الأولى باستثناء بعض الاجتهادات الفردية عن طريق ريان مينديز وتيجالي نجح دفاع الفجيرة في إخمادها.

فاجأ الذئاب الفريق الضيف بهدف ثان مع انطلاقة الحصة الثانية أحرزه البرازيلي كوتينهو في الدقيقة 50 مستغلاً الكرة العرضية المحسنة التي صنعها الظهير المتألق عبد الله ناصر، ليجد الفريق الأزرق نفسه في وضع حرج، ويدفع مدربه الأرجنتيني دياز باللاعبين البرازيلي لوكاس أوليفيرا ويعقوب البلوشي بحثاً عن التعادل وقلب الطاولة على أصحاب الأرض الذين اعتمدوا على التكتل الدفاعي والارتداد المعاكس عبر الهجمات المضادة، ورغم ذلك استطاع الذئاب الصمود ومارسوا الضغط على حامل الكرة لتضل الكرات النصراوية طريقها للشباك الواحدة تلو الأخرى وخاصة مع تألق الحارس عبد الله التميمي الذي استحق نجومية المباراة في الذود والاستبسال عن مرماه لينتهي اللقاء بفوز الفجيرة بهدفين دون رد.

أدار المباراة الحكم سلطان محمد صالح وعاونه على الخطوط محمد يوسف وحسن الحمادي ويوسف الجسمي حكماً رابعاً وعلي خلفان مقيم الحكام ووليد طاهر مراقب المباراة.