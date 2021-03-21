بطولة فرنسا: لنس يعزز مركزه الخامس

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باريس : فاز لنس على مضيفه ستراسبورغ 2 1 الاحد في المرحلة الثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم، معززا حظوظه بحجز مقعده في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.

وجاءت الاهداف الثلاثة في الشوط الأول، فسجل للفريق الفائز المالي ماساديو هايدارا (5) والعاجي الفرنسي سيكو فوفانا (40)، وللخاسر جان ريكنيه بيليغارد (20).

ولم يذق لنس طعم الخسارة منذ كانون الثاني/يناير 2021 في الـ "ليغ1" وتحديدا في مبارياته التسع الاخيرة، حيث حقق 4 انتصارات مقابل 5 تعادلات. وتعود آخر خسارة له أمام نيس بهدف نظيف في المرحلة 21.

وهو الفوز الثالث عشر للنس الذي يستضيف ليون في المرحلة المقبلة، وبه رفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس.

ومني ستراسبورغ بخسارته الثانية تواليا بعد سقوطه على أرض رين صفر 1 في المرحلة السابقة، ليتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز 15.