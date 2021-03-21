شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة: إيهاب جلال رجل المرحلة فى الإسماعيلى ومهمتنا تصحيح المسار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال على أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية للإسماعيلى، إن إيهاب جلال المدير الفنى الجديد، ليس جديدًا على النادى أو الإسماعيلية فهو محل تقدير وثقة من الجميع.

وتعاقد مجلس إدارة الإسماعيلى مع إيهاب جلال لتولى الإدارة الفنية للفريق الأول خلفًا للبوسنى دراجان يوفيتش، وأضاف فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفى لتقديم مدرب الإسماعيلى الجديد: "إيهاب جلال هو رجل المرحلة الحالية وأثق فى نجاحه بشرط وقوف الجميع إلى جانبه".

وواصل: "أود أن أشكر جميع من لعب دورا مهما لإتمام تلك الصفقة وعلى رأسهم المهندس أحمد عثمان والمهندس مدحت الورداني وغيرهم".

وأنهى حديثه: "مهمة اللجنة الفنية تتمثل فى تصحيح مسار الفريق الأول ومن ثم قطاع الناشئين".

وجاء تعادل فريقى طلائع الجيش والإسماعيلي بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة الدوري المصري على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ليزيد من أوجاع الدراويش الذى بات لا يعرف الفوز فى الإيجيبشن ليج طيلة 10 مباريات كاملة، وافتتح التونسي فخر الدين بن يوسف التسجيل للإسماعيلي في الدقيقة 14 قبل أن يتعادل عمرو جمال النتيجة في الدقيقة 21، ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر بينما الإسماعيلي في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

حقق الإسماعيلى الفوز الوحيد على نادى أسوان، فيما تعادل أمام كل من "المصرى، الإنتاج الحربى، البنك الأهلى، غزل المحلة، بيراميدز، إنبى، وادى دجلة"، وسقط أمام كل من "الجونة، المقاصة، المقاولون العرب، سموحة، الاتحاد السكندرى، الزمالك، والأهلى".