شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى للأهلى لم يتقدم باستقالة مكتوبة حتى الآن.. ومجلس الإدارة يبحث الأمر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت مصادر مقربة من العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى الأهلى، ما تردد بأنه تقدم باستقالة مكتوبة لمجلس إدارة القلعة الحمراء. وكشفت المصادر، أن العميد محمد مرجان رفض تقديم استقالة مكتوبة، وطلب إعفاءه من منصبه ليتفرغ لعمله الجديد فى شركة استادات، كنائب رئيس مجلس الإدارة، خاصة أن المدير التنفيذى رحب بالاستمرار فى عمله بالنادى الأهلى، مؤكدا أنه قادر على الجمع بين منصبه الجديد والحالى كمدير تنفيذي للنادى، خاصة أن المدة المتبقية لمجلس الإدارة الحالى لا تتجاوز 6 أشهر.

وأشارت المصادر إلى أن مجلس الإدارة يرفض أن يجمع محمد مرجان بين المنصبين، كمدير تنفيذي فى الأهلى، ونائب رئيس مجلس إدارة استادات، وطالبه بتقديم استقالته، ولن يتم إعفاؤه من منصبه، وهو ما يرفضه المدير التنفيذى خشية اتهام أعضاء الجمعية العمومية والجمهور بالهروب والتخلى عن رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى فى توقيت مهم يسبق انتخابات مجلس الإدارة.

وفى نفس السياق، كشفت المصادر أن العميد محمد مرجان ربما يتغيب عن اجتماع مجلس الإدارة غدا، الاثنين، والذى سيناقش مشكلة المدير التنفيذى، وسط مطالب عدد كبير من المجلس بضرورة أن يتقدم "مرجان" باستقالة مكتوبة، وأن المجلس لن يعفيه من منصبه.

المشكلة تطورت وطفت على السطح، وصارت تتداول بين أعضاء الجمعية العمومية، ما دفع عددا من رموز النادى الأهلى للتدخل لحل المشكلة، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، وأن الكرة الآن فى ملعب مجلس الإدارة، الذى سيجتمع غدا، ويناقش الأمر.