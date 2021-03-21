شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يهزم سيراميكا 1/2 وديا استعداداً للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، فوزاً على نظيره سيراميكا بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين عصر اليوم باستاد جهاز الرياضة العسكرى في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات مسابقة الدورى العام . سجل هدفى الطلائع أحمد سمير وعبد الرحمن زولا، وسجل هدف سيراميكا رجب عمران.

وحرص عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع على إشراك أكبر عدد من لاعبيه لتجهيزهم فنياً لعودة الدوري، فيما سعى هيثم شعبان المدير الفني للفريق لرفع معدل اللياقة البدنية، وزيادة حالة التجانس بين كافة اللاعبين فى تلك المرحلة.

سيراميكا يستعد لمواجهة الاسماعيلي في الثالث من ابريل المقبل، على ملعب الدراويش، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر والأخيرة في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

فيما يستعد الطلائع لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها السابعة مساء السبت 3 أبريل المقبل باستاد الإسكندرية في الجولة السابعة عشر لمسابقة الدورى العام.