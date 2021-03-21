شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحفز وليد سليمان للعودة إلى التألق بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، على الحديث مع وليد سليمان لاعب الفريق الأحمر قبل السفر إلى جنوب أفريقيا، لقضاء الإجازة التى حصل عليها الفريق الأحمر خلال فترة التوقف الدولي، لظروف مشاركة منتخب مصر فى تصفيات أمم أفريقيا، من أجل تحفيز اللاعب ورفع روحه المعنوية.

وأكد موسيمانى لوليد سليمان ثقته الكبيرة فيه كونه من اللاعبين الكبار وأصحاب الخبرات فى صفوف الفريق الأحمر، وينتظر عودته وتألقه كما كان عليه قبل الإصابة، وطالبه بالاستعداد القوى لأنه سيكون له دور كبير داخل صفوف الأهلي.

وابتعد وليد سليمان عن المشاركة مع الأهلى منذ يوم 26 يناير الماضى بعد الإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد البنك الأهلي، وانتهى من أداء البرنامج التدريبي، وأصبح جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

ومن المقرر أن يشارك وليد سليمان فى تدريبات الأهلى الجماعية بدءا من الثلاثاء المقبل مع عودة الفريق الأحمر للتدريبات الجماعية، باعتبارها المدة المحددة من قبل الجهاز الطبى بالأهلى لنزوله التدريبات الجماعية، بعد إنهاء كل مراحل التأهيل.

ورفض وليد سليمان، صانع ألعاب النادى الأهلي، استكمال الإجازة التى حصل عليها لاعبو القلعة الحمراء خلال فترة التوقف الدولى القائمة، وأجرى وليد سليمان بعض التدريبات البدنية فى صالة الجيم، تمهيداً للعودة إلى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر بعد التعافى من إصابة العضلة الخلفية التى أبعدته عن المشاركة مع الأهلى فى الكثير من المباريات.

ويمتلك الحاوى سجلاً طويلاً من المشاركات، حيث وصل إجمالى المباريات التى شارك فيها مع النادى الأهلى 266 مباراة فى جميع المسابقات المحلية والأفريقية، سجل خلالها 66 هدفاً وصنع 47 لزملائه بالفريق.