شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه يعتذر للجنة الفنية بالإسماعيلى بعد تصريحاته الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر حسنى عبد ربه، قيصر الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، للنادى الإسماعيلى وجماهيره ولعلى أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية للدراويش على تصريحاته الأخيرة ضد اللجنة الفنية.، وقال حسنى عبد ربه أثناء وجوده فى المؤتمر الصحفى لإعلان التعاقد مع إيهاب جلال مديراً فنياً للدراويش، "أعتذر عن التصريحات التى صدرت منى فى الأيام الأخيرة، قولتلها بسبب حبى للإسماعيلى وخوفى على الكيان".

وأضاف قيصر الإسماعيلى، "سأساند الجهاز الفنى للدراويش واللاعبين واللجنة الفنية بكل قوة حتى يعود الإسماعيلى قوياً كعادته".

وقال حسني عبد ربه، فى تصريحات تليفزيونية فى وقت سابق، إن أداء اللجنة الفنية ليس بالجيد، تجاهلت لم شمل اللاعبين القدامى وكان عليها الاستعانة بمدرب مصرى ومدرب عام مميز ومدير الكرة بشخصية قوية، حد على وصفه.

ووافق مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان واللجنة الفنية التى يترأسها على أبوجريشة على طلب إيهاب جلال المدير الفنى الجديد بشأن تعيين جهازه الفنى المعاون بناءً على رغبته والذى يضم كلا من:

– حمد إبراهيم مدربا عاما .

– أحمد حسام مدربا مساعدا .

– مصطفى كمال مدربا لحراس المرمى.

– علي طه محللا للأداء .

– دكتور هشام مصطفى طبيبا للفريق.