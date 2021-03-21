شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعتمد تشكيل الجهاز الفنى المعاون لـ إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان واللجنة الفنية التى يترأسها على أبوجريشة وتضم فى عضويتها عماد سليمان المشرف على الفريق والمهندس مدحت الوردانى على طلب إيهاب جلال المدير الفنى الجديد بشأن تعيين جهازه الفنى المعاون بناءً على رغبته والذى يضم كلا من:

– حمد إبراهيم مدربا عاما .

– أحمد حسام مدربا مساعدا .

– مصطفى كمال مدربا لحراس المرمى.

– علي طه محللا للأداء .

– دكتور هشام مصطفى طبيبا للفريق.

ومن المقرر أن يقود الجهاز الفنى الجديد تدريبات الفريق اعتبارا من الغد خلال فترة توقف الدولى قبل استئناف منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

ولم يستطع فريق الإسماعيلي تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021، بعدما لعب الدراويش 10 مباريات، خسر 5 لقاءات وتعادل فى مثلها، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى، بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.

ولعب النادى الإسماعيلى 16 مباراة بالدورى هذا الموسم، فاز فى مباراة وتعادل فى 8 لقاءات وسقط فى فخ الهزيمة فى 7 مواجهات، سجل 13 هدفا، واستقبل 21 هدفا، وله 11 نقطة فقط يحتل بها المركز السابع عشر وقبل الاخير بالدوري.