شكرا لقرائتكم خبر عن ختام دورة صقل وتصنيف الحكام والمدربين باتحاد الكاراتيه التقليدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فاعليات دورة صقل وتصنيف وترقى المدربين والحكام والمختبرين التى نظمها مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتيه التقليدى برئاسة المستشار رامى المكاوى، وبإشراف اللجنة الفنية العليا بالاتحاد والتى استمرت لمدة 3 أيام فى الفترة من 18 إلى 20 مارس الجارى بدار الهئية الهندسية، وشهدت مشاركة أكثر من 100 حكم ومدرب من مختلف محافظات مصر، تحت إشراف الجهاز الإدارى لاتحاد الكاراتيه التقليدى بقيادة اللواء جمال الطحلاوى المدير التنفيذى والاستاذ على صبحى المدير المالى ومحمد بدر المدير الإدارى.

وبدأت الدورة بمحاضرات فى طرق تدريب "الكاتا" وأشرف عليها دكتور أيمن يونس ثم محاضرة عن قانون تحكيم "الآيبون شوبو" لسنسى إسلام عثمان، ومحاضرات للمختبرين عن برامج كاتا الاختبارات والكوجو كوميتيه يشرف عليها سنسى محمود القصراوى، وكذلك محاضرة عن المستحداثات فى قانون التحكيم الدولى لسنسى إبراهيم المصرى واختتم اليوم الأول بالمحاضرات النظرية فى الإصابات والإسعافات الأوليه وتطبيقات علم التدريب الرياضي.

أما اليوم الثانى فشهد محاضرة عن "الكاتا المتقدمة" لسنسى شريف عبد النبى، وايضا محاضرة تحكيم كوجو كوميتيه للاطفال للسنسى عبدالله الشونى تليها محاضرة عن الكيهون فى برامج اختبارات الكيو لدكتور محمد فوزى ومحاضرة عن تحكيم "الانبو" لسنسى سيد الديب وطرق تدريب الايبون شوبو لسنسى عبد الفتاح حسن واختتم اليوم الثانى بمحاضرة عن التغذيه الرياضيين.

وفى اليوم الختامى تمت محاضرة للكاتا القاها سنسى أشرف سمير، ومحاضرة تحكيم كوجو كوميتيه كبار والكوميتيه فى برامج اختبارات الكيو ثم محاضرة عن تحكيم "الآيبون شوبو" وأخر محاضرات الدورة عن طرق تدريب "الانبو" لدكتور محمد فوزى ثم اختبارات الترقى والتصنيف.

ويستعد الاتحاد المصرى للكاراتيه التقليدى برئاسة رامى المكاوى لتنظيم بطولة كأس مصر خلال الفترة من 1 إلى 3 أبريل المقبل لجميع الأعمار السنية.