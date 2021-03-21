شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يعفو عن كريم العراقى ويعيده للتدريبات الجماعية بالمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق على ماهر، المدير الفني للمصرى البورسعيدى، على انضمام كريم العراقى ظهير أيمن الفريق للتدريبات الجماعية في إطار استعداداته للمواجهة الهامة أمام طلائع الجيش في الجولة السابعة عشر للدورى المقرر إقامتها في الثالث من أبريل المقبل .

كان على ماهر استبعد كريم العراقى خلال المباريات الأربعة الماضية نظرا لإنشغال اللاعب بتمديد تعاقده مع الفريق ودخوله في خلال حول المقابل المادى الذى سيحصل عليه مع الإدارة وهو ما جعل المدير الفني يفضل استبعاده لحين حسم أمره بشكل نهائي والإعتماد على علاء عطا الذى تعاقد معه النادى في بداية الموسم قادما من أف سى مصر .

وقد عقد على ماهر جلسة خاصة مع كريم العراقى هنأه فيها بتمديد عقده مع النادى وطالبه بضرورة الإجتهاد في التدريبات من أجل العودة من جديد للتشكيلة الأساسية في ظل اعتماده على لاعب أخر خلال الفترة الماضية ، وهو ما تفهمه اللاعب جيدا مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده خلال فترة التوقف الحالية من أجل العودة للتشكيلة الأساسية في ظل حرصه على الإنضمام للقائمة النهائية للمنتخب الأوليمبى التي تستعد خلال الأيام الجارية لأولمبياد طوكيو .

كان مجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبية أعلن فى وقت سابق إجراءات تجديد تعاقده مع مدافعه الدولي الأوليمبي كريم العراقي لمدة ثلاثة مواسم اعتبارًا من بداية الموسم المقبل 2022/2021 وحتى نهاية موسم 2024/2023، حيث قام اللاعب بالتوقيع على تعاقده الجديد مع النادي بحضور سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد الخولى نائب رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس عدنان حلبية وحسن عمار وأحمد الشملة وأحمد عوض.