تقرير.. انتقالات يناير تشعل منافسة الهجوم في المنتخب الأوليمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يمر المنتخب المصري الأوليمبي بفترة رائعة على المستوى الهجومي في ظل تألق كتيبة المدرب شوقي غريب سواء محليًا أو أوروبيًا قبل المشاركة في أولمبياد طوكيو والمقرر لها في الصيف المقبل بعد تأجيلها لمدة عام في أعقاب فيروس كورونا (كوفيد 19).

الأبرز في كتيبة شوقي غريب على المستوى الهجومي يأتي مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي في المقدمة بعد خروجه على سبيل الإعارة من صفوف الزمالك، في المقابل طريق الإعارة كان طوق نجاة للثنائي أحمد ياسر ريان بعد خروجه من الأهلي إلى فريق سيراميكا كليوباترا إلى جانب عمر مرموش لاعب سانت باولي بعد رحيله من فولفسبورج.

- تألق في تركيا

يعيش مصطفى محمد حالة من التألق رفقة فريقه الجديد جالاتا سراي والذي رحل إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مع أحقية الفريق التركي في التعاقد مع اللاعب بصورة نهائية.

مصطفى محمد استطاع مع جالاتا سراي أن يسجل 8 أهداف بعد ظهوره في 13 مباراة بجميع المسابقات المحلية سواء كان على مستوى الدوري التركي أو كأس تركيا.

تألق مصطفى محمد مع جالاتا سراي جعل الفريق التركي وتحديدًا الإدارة ترغب في التعاقد مع اللاعب بصورة نهائية خاصة أن قيمة الانتقال النهائي يقدر بأربعة ملايين دولار.

وأصبح مصطفى محمد بخلاف تواجده ضمن التشكيل الأساسي عند المدرب شوقي غريب، إلا أن صاحب الـ23 عامًا دخل ضمن حسابات المدرب حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري في إطار التحضيرات لتصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة لكأس الأمم والمقرر لها في الكاميرون.

وكانت تقارير صحفية تركية أفادت أن نادي جالاتا سراي لديه الرغبة من التعاقد مع مصطفى محمد من أجل تحقيق أكبر استفادة مالية من اللاعب والذي سيكون مرشحًا للظهور في بطولة كأس العالم والمقرر لها في قطر 2022.

- طوق نجاة

صحيح أن الإعارة شهدت تألق مصطفى محمد مع جالاتا سراي واستمرار مسيرته الرائعة والتي كان بدأها مع الزمالك في الموسم الماضي، إلا أن الإعارة أيضًا كانت طوق نجاة للثنائي أحمد ياسر ريان وعمر مرموش.

أحمد ياسر ريان منذ بداية الموسم قرر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الاستعانة به على أمل قيادة هجوم الأهلي بعد فترة قضاها على سبيل الإعارة مع فريق الجونة.

ريان لم يحصل على الفرصة المناسبة مع موسيماني ليقرر اللاعب الشاب الخروج إلى الفريق الصاعد سيراميكا كليوباترا ويعيد اللاعب اكتشاف نفسه خارج قلعة الجزيرة بعدما شارك في 12 مباراة سجل من خلالها سبعة أهداف (ستة أهداف في دوري we المصري + هدف في كأس مصر).

المهاجم صاحب الـ23 عامًا بخلاف تواجده في حسابات المدرب شوقي غريب منذ بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب إلا أن اللاعب دخل القوام الرئيسي للمنتخب المصري الأول في إطار التحضيرات لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات الأفريقية.

وبحسب تقارير صحفية، فإن موسيماني استقر بشكل كبير على إعادة أحمد ياسر ريان للأهلي مرة أخرى خاصة أن المدير الفني الجنوب أفريقي طلب من إدارة محمود الخطيب بضرورة التعاقد مع مهاجم في الصيف المقبل يكون أشبه بالنجم الأرجنتيني كون أجويرو.

في المقابل، بدأ عمر مرموش يعرف طريق النجاح من خلال انتقاله إلى فريق سانت باولي والذي يشارك في دوري الدرجة الثانية الألماني بعد رحيله عن فولفسبورج في سوق الانتقالات الأخيرة.

اللاعب الشاب والبالغ من العمر 22 عامًا، استطاع مع فريقه الحالي أن يشارك في 13 مباراة ليسجل خمسة أهداف ويصنع هدفين في إشارة إلى مستوى اللاعب التصاعدي عكس ما كان عليه مع فولفسبورج.

- كيف سيكون شكل الصراع؟

شوقي غريب سيكون أمامه العديد من الحلول الهجومية في الأولمبياد المقبل إما الاعتماد على مهاجم وحيد لقيادة الخط الأمامي أو الظهور بثنائي هجومي.

الشكل الأول وهو أن يظهر مصطفى محمد كمهاجم وحيد على أن يجواره عمر مرموش والذي يجيد المشاركة في مركز الجناح بخلاف تواجد محمد صلاح ورمضان صبحي.

أما الشكل الثاني والذي قد يكون الحل البديل عن شوقي غريب وهو اللعب بثنائي هجومي من خلال مصطفى محمد وأحمد ياسر ريان على أن يتواجد أوراق هجومية أخرى في مقاعد البدلاء مثل مرموش وصلاح محسن والذي كان من بين الأعمدة الأساسية في بطولة أمم أفريقيا للشباب الأخيرة.