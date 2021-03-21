صحيفة تركية: مصطفى محمد يٌجبر تريم على العودة لخطته السابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير صحفية تركية، أن فاتح تريم المدير الفني لنادي جالاتا سراي سيعود لطريقة لعب 4-3-3 بسبب توقف مصطفى محمد مهاجم الفريق عن التسجيل في المباراتين الماضيتين.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة فاناتك التركية، فإن تريم قرر إعادة مصطفى محمد ليصبح قلب الهجوم الأساسي للفريق، بعدما لعب في آخر مباراتين إلى جانب الكولومبي راديميل فالكاو.

وأوضحت الصحيفة أن اعتماد تريم على طريقة 4-4-2 في المباراتين الماضيتين ضد قيصري سبور وريزه سبور، قد تسبب في عدم وصول المهاجم المصري إلى المرمى.

وغاب مصطفى محمد عن التسجيل في مواجهتي قيصري وريزه، ومن قبلهما مواجهتي أنقرة جوتشو وسيفاسبور، بعد أن نجح في تسجيل خمسة أهداف في الدوري التركي خلال فبراير الماضي.

الجدير بالذكر أن مصطفى محمد انتقل إلى صفوف جالاتا سراي معارًا من الزمالك لمدة موسم ونصف الموسم، مع أحقية الفريق التركي في شراءه نهائيًا.