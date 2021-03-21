استعدادا للأولمبياد.. المنتخب الأولمبي يبدأ معسكره المفتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

انطلق ظهر اليوم الأحد، معسكر المنتخب الأولمبي علي الملاعب الفرعيه باستاد القاهره بمشاركة جميع اللاعبين المختارين ضمن برنامج إعداد الفريق لاولمبياد طوكيو التي تنطلق يوليو المقبل.

وكان شوقي غريب أعلن قائمة المنتخب الأولمبي والتي تضم 32 لاعباً. (طالع القائمة)

وبدأ المعسكر بمحاضرة من شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، لجميع اللاعبين في حضور أعضاء الجهاز الفني مطالبا كل اللاعبين بالالتزام داخل وخارج الملعب، مع شرح ظروف المعسكر الحالي.

ووجه غريب الشكر للأجهزة الفنية وإدارات الأندية لتعاونها مع المنتخب الأولمبي.